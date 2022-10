Die B Corp-Bewegung, die Unternehmen dabei helfen soll, Gewinnorientierung und gesellschaftlichen sowie ökologischen Mehrwert zu vereinen, wächst täglich. Heute gehören ihr mittlerweile mehr als 5.700 Unternehmen an, die sich einer strengen Bewertung ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen durch eine anerkannte und unparteiische dritte Partei unterzogen haben, dem B Impact Assessment. In diesem Sinne erneuert Chiesi sein Engagement für eine Gemeinschaft von Unternehmen, die eine andere Art des Wirtschaftens anstreben, die integrativ, gerecht und regenerativ ist.

"Die Dekarbonisierung ist ein wesentlicher Schritt, den unserer Meinung nach alle Unternehmen gehen müssen, um eine gerechte und regenerative Weltwirtschaft zu erreichen. Das Überleben der Menschheit hängt davon ab", sagte Maria Paola Chiesi, Leiterin der Abteilung Shared Value & Sustainability der Chiesi-Gruppe. "Wir wissen, dass dies kein einfacher Weg ist, sondern ein Weg, der kontinuierliche Anstrengungen und Verbesserungen in allen Unternehmensbereichen erfordert, wenn wir eine messbare Wirkung in der Praxis erzielen wollen."



Alle 30 Tochtergesellschaften von Chiesi, einschließlich der neuen Niederlassungen in Australien, der Schweiz und Kanada, haben erfolgreich an der B Corp-Rezertifizierung teilgenommen. Einer der Hauptunterschiede im Vergleich zur ersten Zertifizierung im Jahr 2019 bestand darin, dass Chiesi die Einhaltung der neuen B Corp-Mindestanforderungen für den pharmazeutischen Sektor, die von B Lab im Jahr 2021 gesetzt wurden, verifizieren musste.

"Die B Corp-Rezertifizierung ist das Ergebnis der Teamarbeit, die unsere 6.000 Mitarbeitenden jeden Tag leisten, um die Lebensqualität der Menschen, in verantwortungsvoller Weise für die Gesellschaft und die Umwelt, zu verbessern, und wir fühlen uns privilegiert, Teil einer Bewegung von Menschen zu sein, die die Wirtschaft als Kraft für das Gute nutzen", kommentierte Maria Paola Chiesi. "Für uns muss Nachhaltigkeit in alle unsere Tätigkeiten eingebettet sein und mit unserer Wertschöpfungskette geteilt werden, einschließlich Partnern, Kolleg*innen und Wettbewerbern. Wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir unsere Kräfte bündeln und zusammenarbeiten. Meilensteine wie die Rezertifizierung zeigen unsere Fortschritte und spornen uns an, uns ständig zu verbessern und immer ehrgeizigere Ziele anzustreben."