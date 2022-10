Weiteres Highlight im starken Messeherbst Am 24. Oktober 2022 startet in München die bauma - die flächenmäßig größte Messe der Welt

München (ots) -



- Weltleitmesse ist wichtiger Wirtschaftsfaktor für Stadt, Land und Bund

- Mehr als 3.100 Aussteller aus rund 60 Ländern erwartet

- Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zentrale Leitthemen



Was treibt die Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinenindustrie voran? Seit Jahren

finden Aussteller und Besucher auf der Weltleitmesse bauma Antworten auf diese

Fragen. Vom 24. bis 30. Oktober 2022 findet die Weltleitmesse für Baumaschinen,

Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte in München Riem

statt. Die Messe München GmbH als Veranstalterin erwartet mehr als 3.100

Aussteller aus rund 60 Ländern. Mit insgesamt 614.000 Quadratmetern Fläche (das

entspricht ca. 86 Fußballfeldern), aufgeteilt in 414.00 Quadratmeter Freigelände

und 200.000 Quadratmeter Hallenfläche, ist die bauma flächenmäßig die größte

Messe der Welt.