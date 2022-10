Rembrandts Meisterwerk Die Nachtwache in 8.000 digitalen Ausschnitten (NFTs) erhältlich/ Gründung des digitalen Museums MetaRembrandt mit allen Werken des holländischen Meisters in einer Sammlung (FOTO)

Offenburg / Amsterdam (ots) - Rund 7 Monate nach der spektakulären

Live-Restaurierung vor Publikum des Rembrandt-Meisterwerks "Die Nachtwache"

versteigert die Rembrandt Heritage Foundation die digitale Version des

einzigartigen Kunstwerks in Form von 8.000 NFTs. Die zukünftigen Eigentümer

dürfen dann nicht nur den Teil eines echten Rembrandts ihr Eigen nennen, sondern

haben ebenfalls exklusiven Zugang zum weltweit ersten digitalen Museum mit der

gesamten Kunstsammlung von Rembrandt van Rijn. Mit dieser Initiative möchte die

Rembrandt Heritage Foundation in Gedenken an den im Jahr 2021 verstorbenen

holländischen Rembrandt-Experten Prof. Dr. Ernst van de Wetering die Werke

Rembrandts für zukünftige Generationen erhalten und zugänglich machen. Der

Verkauf startet am 12. Oktober 2022 auf der eigenen Minting-Website der

Rembrandt Foundation.



Ein barockes Meisterwerk, erhältlich in Form von NFTs