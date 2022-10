Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Die Analyse des Ericsson IndustryLab zeigt, dass Unternehmen dankDigitalisierung und Automatisierung besser auf disruptive Ereignissevorbereitet sind, aber es besteht die Notwendigkeit, von kurzfristigen zulangfristigen Resilienzmodellen überzugehen.- 42 Prozent der Entscheidungsträger sind der Meinung, dass Naturkatastrophen,die durch den Klimawandel verursacht werden, derzeit eine großeHerausforderung darstellen, und noch mehr erwarten, dass dies auch in Zukunfteine Herausforderung sein wird.- 90 Prozent der Unternehmen mit einer gut definierten Resilienzstrategieinvestieren in Technologien wie 5G, die Remote-Arbeit, Digitalisierung undAutomatisierung, um sich besser für den Umgang mit Störungen zu rüsten.Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat heute seinen neuen Bericht "Future of Enterprises"veröffentlicht, in dem hervorgehoben wird, wie wichtig es für Unternehmen ist,angesichts von Störungen proaktiv und widerstandsfähig zu sein. Dem Berichtzufolge glauben derzeit 42 Prozent der Entscheidungsträger, dass ihr Unternehmenin naher Zukunft durch Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel verursachtwerden, beeinträchtigt werden wird. Auch andere unvorhersehbare Ereignisse, wiedie Energiekrise, Pandemien und globale Konflikte, werden voraussichtlich zuHerausforderungen führen. Und obwohl sie erkennen, dass Vorsorge entscheidendist, besteht die Notwendigkeit, von reaktiven Strategien zu einer langfristigenResilienzplanung überzugehen und sich von einer wiederherstellungsorientiertenResilienz wegzubewegen.Die gute Nachricht ist, dass die Unternehmen die Resilienzplanung ernst nehmen:49 Prozent der Entscheidungsträger geben an, dass ihr Unternehmen über eine klardefinierte Strategie für den Umgang mit störenden Ereignissen verfügt. DieseVorbereitung wird durch die Digitalisierung und Automatisierung vorangetrieben,da 90 Prozent der Unternehmen, die über klar definierte Resilienzstrategienverfügen, nachweislich stark in diese Bereiche investieren. Es ist jedochwichtig, den Wert proaktiver statt reaktiver Resilienz zu erkennen, was in denStrategien vieler Unternehmen möglicherweise nicht enthalten ist. Angesichts desderzeitigen Weltgschehens muss also noch mehr getan werden.Patrik Hedlund, Senior Researcher, Ericsson Consumer & IndustryLab bei Ericsson,sagt: "Krieg. Energiekrise. Naturkatastrophen. Pandemien. Unsere Welt wird immerkomplexer, und es ist an der Zeit, Resilienzstrategien zu entwickeln. FürUnternehmen war dies noch nie so wichtig wie heute, wenn sie langfristigwettbewerbsfähig und nachhaltig bleiben wollen. Obwohl viele Unternehmen bereits