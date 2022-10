München (ots) - Studiosus, Europas führender Studienreisen-Veranstalter, hat im

Geschäftsjahr 2022 (1.1. - 31.12.2022) bei Umsatz und Teilnehmern deutlich

zugelegt. Die Unternehmensgruppe, zu der auch der Veranstalter Marco Polo

gehört, erzielte einen Gesamtumsatz von 136.550.000 Euro (2021: 27.361.000

Euro). Die Teilnehmerzahl stieg im gleichen Zeitraum auf 51.100 (2021: 12.202

Teilnehmer).



Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir freuen uns über ein starkes Ergebnis in

einem schwierigen Marktumfeld, das durch den Ukrainekrieg,

Corona-Einschränkungen und eine angespannte Flugsituation geprägt war. Dennoch

konnten wir die hohe Zufriedenheit unserer Gäste mit ihren Reisen nochmals

steigern. Das bestärkt uns, auf dem richtigen Weg zu sein."





Die gestiegene Reiselust befördert der Veranstalter jetzt mit neuen Angeboten.Insgesamt neun druckfrische Kataloge für die neue Saison präsentierte Studiosusanlässlich seiner Jahrespressekonferenz am 10. Oktober 2022. Auf über 1000Seiten bündeln sie 800 Routen in rund 120 Länder weltweit. Alle Reisen sinddabei nachhaltig gestaltet und durch umfassende CO2e-Kompensation besondersklimaschonend. Zudem veröffentlicht der Veranstalter bei jeder Reise auch denentsprechenden CO2e-Fußabdruck und schafft dadurch Transparenz beim Klimaschutz.Nachfrage: Europa-Reisen beliebt, Fernstrecke vor ComebackZu den Wachstumstreibern gehörten bei Studiosus insbesondere die klassischenUrlaubsländer rund ums Mittelmeer wie Italien, Spanien, Portugal, Frankreich undGriechenland. Auch Reisen nach Skandinavien, Großbritannien und Island warensehr beliebt. Die Nachfrage nach Osteuropa litt dagegen unter den Folgen desUkrainekriegs, Reisen nach Russland bietet der Veranstalter in diesem und imkommenden Jahr nicht an.Im Nahen Osten erlebten Israel, Jordanien und Ägypten ein Comeback. So konnteStudiosus Mitte März nach einer zweijährigen Zwangspause durch Corona erstmalswieder eine Reise ins Heilige Land durchführen. Die Erholung der Fernstreckeließ 2022 noch auf sich warten. Für die neue Urlaubssaison zeichnet sich bereitsin einigen Zielgebieten eine Trendwende ab. Stark nachgefragt sindbeispielsweise Länder wie Japan, Vietnam und Südafrika.Hohe Kundenzufriedenheit: Bestwerte für Reiseleiterinnen und ReiseleiterVon Einschränkungen durch Corona bis hin zu Chaos an Flughäfen: Das Umfeld fürReisen 2022 war kein leichtes. Dennoch konnte Studiosus die Zufriedenheit seinerGäste weiter steigern. Laut der Kundenfragebogen-Analyse des Unternehmens könnenbeispielsweise 95,5 Prozent der Gäste Studiosus als Veranstalter weiterempfehlen(2021: 94 Prozent). Und sogar 96,6 Prozent der Gäste sind mit ihrer