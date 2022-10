Microsoft mit frischem Jahrestiefs

Fazit:

Ein Investment auf einem derart tiefen Kursniveau und in der Nähe der markanten Unterstützungen birgt erhöhte Risiken, daher sollten sich nur sehr erfahrene Händler an diese Idee herantrauen. Aus dem Stand heraus wären weitere Abschläge auf 222,57 und darunter auf 215,47 US-Dollar durchaus möglich und könnten beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN UK60BC abgedeckt werden. Die mögliche Renditechance beträgt vom gegenwärtigen Niveau aus 110 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 2,64 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings die aktuellen Wochenhochs von 234,56 US-Dollar in keinem Fall unterschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,73 Euro ableiten würde. Vorrangig sollten nur kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.