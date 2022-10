Hannover (ots) - Der digitale Wandel betrifft auch das Handwerk und jeder zweite

Betrieb setzt mittlerweile digitale Lösungen ein. In allen anderen Firmen

beschränkt sich die Digitalisierung aber häufig auf ein Mail-Postfach - und das

reicht nicht mehr.



"Digitalisierung im Handwerk ist eine Daueraufgabe. Es bedeutet nicht, einmal zu

investieren und sich danach nicht mehr darum zu kümmern", sagt Marvin Flenche.

Er berät deutschlandweit Handwerksunternehmen und sieht täglich, in welchen

Bereichen die Betriebe dringend digital aufstocken müssen. Gerne verrät er in

diesem Artikel zehn Tätigkeiten, die jeder Handwerksbetrieb noch dieses Jahr

digitalisieren sollte.





1. MontageübersichtNach wie vor stecken Dokumentationen allzu oft in einer physischen Mappe. Dieseist dann plötzlich verschwunden oder es fließt Kaffee darüber. Ein weiteresProblem entsteht, wenn der Kunde im Büro anruft, die Mappe aber gerade beimMonteur ist. Besser ist es also, die Montageübersicht zu digitalisieren. Dannkann sie von jedem Mitarbeiter bei Bedarf abgerufen werden und geht nichtverloren.2. TerminbuchungWenn der Kunde einen Termin über ein Tool online vereinbaren kann, spart er denAnruf im Büro. Dies ist nicht nur für den Kunden bequemer, auch das Office hatVorteile. Niemand wird in der Arbeit abgehalten und die Aufträge könnenautomatisch an den nächsten verfügbaren Monteur übermittelt werden.3. ZeiterfassungDie digitale Zeiterfassung hat mehrere Vorteile. Es müssen keine Stundenzettelgeschrieben werden, die dann zum Wochenende aufwendig eingesammelt werden. Zudemvermeidet der Unternehmer so, dass bei der Abrechnung der Stunden betrogen odermanipuliert wird.4. LiquiditätsplanungDie Messung der Liquidität über den Kontostand reicht nicht aus. Vielmehr isteine Übersicht über die Art und Höhe der Einnahmen sowie der Ausgaben nötig.Diese lässt eine Planung für die kommenden Monate zu. Zu den Ausgaben gehörenauch die Steuern. So können auch Krisen besser überschaut und den Auswirkungenbegegnet werden.5. Einführung eines CRMCustomer-Relationship-Management-Systeme schaffen einen Überblick über dieKontakte, die Inhalte und Vorgänge zu jedem einzelnen Kunden. Der Vorteil ist,dass im Service jeder Mitarbeiter aussagekräftig ist, auch wenn der eigentlicheBearbeiter gerade nicht im Büro ist.6. AngebotserstellungFür diese Aufgabe gibt es verschiedene Tools. Sie ermöglichen, Standardprodukteund -tätigkeiten schnell einzufügen. So kann ein Angebot schnell erstellt undbei Bedarf geändert werden.7. Rechnungslegung und MahnwesenAuch diese Aufgaben sind automatisierbar. Niemand muss heute noch Rechnungen perHand erstellen. Mahnungen lassen sich automatisch auslösen. Dabei können Kundensogar unterschiedlich priorisiert werden, sodass Stammkunden kulanter behandeltwerden können.8. Kommunikation zwischen den AbteilungenEin Meeting am Morgen, bei dem alle Mitarbeiter anwesend sein müssen, ist heuteüberflüssig. Dafür gibt es verschiedene Kommunikationstools. WhatsApp ist wegender Datensicherheit eher nicht geeignet. Digitale Kommunikationsmöglichkeitenbietet zum Beispiel moderne Baustellensoftware. So hat man viele wichtigeFunktionen in einem Programm.9. AbnahmeprotokollDurch die Digitalisierung kommt in den Ablauf eine Systematik. Alle Dokumentekönnen hochgeladen werden und sind so an einem Ort verfügbar.10. BuchhaltungDie Buchhaltung enthält auch das Rechnungswesen. Früher haben Mitarbeiter alleEingangsrechnungen zusammengesucht und abgeheftet. Damit brachten sie manchmalbis zu zwei Tagen zu. Heute werden die Rechnungen über Tools erfasst, was denAufwand auf eine halbe Stunde reduziert.