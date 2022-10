Wirtschaft Ampel kann sich für Reservebetrieb nicht auf Gesetzesänderung einigen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der geplante Reservebetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 könnte an Unstimmigkeiten innerhalb der Bundesregierung scheitern. Ursprünglich sei verabredet gewesen, die nötigen Gesetzesänderungen noch diesen Montag durchs Kabinett zu bringen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium.



Wegen "politischer Unstimmigkeiten" sei diese Verabredung aber nicht gehalten worden. "Damit ist der enge Zeitplan für das Verfahren nicht zu halten, was den Betreibern heute mitgeteilt wurde", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. "Diese Verzögerung ist ein Problem, wenn man will, dass Isar 2 im Jahr 2023 noch Strom produziert."