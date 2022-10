LaLiga und Dapper Labs präsentieren die digitalen Sammlerstücke "LaLiga Golazos", die die legendäre Action der LaLiga auf dem Spielfeld von 2005 bis heute eindrucksvoll dokumentieren

Madrid, Spanien, und Vancouver, British Columbia, Kanada (ots/PRNewswire) - Fans

können sich jetzt für LaLiga Golazos registrieren. Die ersten Packs mit dem

Besten aus LaLigas härtesten Rivalitäten, einschließlich ElClásico und

geschichtsträchtigen Derbys, erscheinen am 27. Oktober



Bei der Markteinführung werden Ansu Fati, João Félix, Luka Modric und Marc-André

ter Stegen als Gesichter des ersten vollständig zweisprachigen digitalen

Sammlerstücks dienen, das von Dapper Labs entwickelt wurde.





Heute enthüllten LaLiga und Dapper Labs den Namen ihrer offiziell lizenziertenPlattform für digitale Sammlerstücke - LaLiga Golazos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3669009-1&h=2463333526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3669009-1%26h%3D4165021971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laligagolazos.com%252F%26a%3DLaLiga%2BGolazos&a=LaLiga+Golazos) - und den Startterminfür die geschlossene Betaversion und den ersten Drop, den 27. Oktober. Um sicheinen Platz in der geschlossenen Betaversion zu sichern, die es ihnenermöglicht, LaLiga Golazos Moments zu kaufen, zu besitzen und zu verkaufen,können sich Fans auf die Warteliste für die geschlossene Betaversion unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3669009-1&h=4129568338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3669009-1%26h%3D855421866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laligagolazos.com%252F%26a%3Dwww.laligagolazos.com&a=www.laligagolazos.com setzen lassen.LaLiga Golazos verkörpert den beeindruckenden Geist der LaLiga-Action und ihrerSpieler in Kombination mit der Leidenschaft ihrer Fans auf der ganzen Welt undbringt den Fans den Sport, den sie lieben, durch digitale Video-Sammlerstücke,die sogenannten "Moments", näher. Der Begriff "Golazos" stammt aus demSpanischen und beschreibt ein spektakuläres Tor, aber angesichts der weltweitenPopularität des schönen Spiels hat seine Bedeutung heute Grenzen und Sprachenüberschritten.LaLiga Golazos zeigt die legendärsten Spiele aller Vereine, die seit der Saison2005/2006 an der LaLiga Santander teilnehmen, sowie die wichtigsten Spiele jedesSpieltags der laufenden Saison, die sowohl auf Spanisch als auch auf Englischverfügbar sind. Moments fängt die Höhepunkte des Wettbewerbs ein: erstaunlicheDribblings und Kunststücke, außergewöhnliche Vorlagen, unglaubliche Paraden,großartige Abwehraktionen und die Golazos , die Millionen von Fans auf derganzen Welt feiern."LaLiga ist durchdrungen von Geschichte, Tradition und legendären Momenten.