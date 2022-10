NEC wählt GPU-Systeme von Supermicro für einen der größten Supercomputer Japans für fortschrittliche KI-Forschung

Die Lösung bietet 580 PetaFLOPS an KI-Leistung, um die wachsende Nachfrage nach KI-Training zu befriedigen, und nutzt Supermicros umfangreiches Portfolio und bewährte Erfolgsbilanz für KI-Gesamtlösungen im großen Maßstab

„Supermicro ist begeistert, seinen weltweiten KI-Installationen zusätzliche 580 PFLOPS an KI-Trainingsleistung zur Verfügung zu stellen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Die GPU-Server von Supermicro wurden bei der NEC Corporation installiert und werden zur Durchführung modernster KI-Forschung eingesetzt. Unsere Server sind für die anspruchsvollsten KI-Workloads konzipiert und verwenden die leistungsstärksten CPUs und GPUs. Wir arbeiten weiterhin mit führenden Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um ihre Geschäftsziele mit unseren fortschrittlichen Rack-Scale-Serverlösungen schneller und effizienter zu erreichen."

Der NEC-Supercomputer für die KI-Forschung wird genutzt, um seinen Ruf in der KI-Entwicklung zu erhalten und zu stärken. Dieser KI-Supercomputer wird mit einer Leistung von mehr als 580 PFLOPS der größte der Branche in Japan sein. Hunderte von KI-Forschern nutzen bereits einen Teil des Systems bei NEC. Mit dem 580-PFLOPS-System von Supermicro wird es zu Japans führender Forschungs- und Entwicklungsumgebung für KI, was die Entwicklung fortschrittlicher KI-Algorithmen beschleunigen wird. Diese Lösung basiert auf der NVIDIA HGX KI-Supercomputing-Plattform, die NVIDIA NVLink und den NVIDIA NVSwitch umfasst.

„Die NEC Corporation führt die KI-Revolution an, indem sie Spitzenforschung mit GPU-Servern von Supermicro betreibt", sagte Takatoshi Kitano, Senior AI Platform Architect bei NEC. „Der GPU-Server von Supermicro ist in hohem Maße erweiterbar und anpassbar, so dass sich das System flexibel weiterentwickeln kann, wenn sich die KI-Forschung weiterentwickelt. Wir arbeiten weiterhin eng mit Supermicro zusammen, um unsere KI-Forschung voranzutreiben."