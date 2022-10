Laut Berichten ist Kanzler Scholz nun bereit, Eurobonds wegen der Energiekrise einzuführen! Damit wäre der jahrelange Widerstand Deutschlands gegen die Vergemeinschaftung der Schulden Geschichte. In Reaktion darauf steigen die Renditen (=Risikoprämien) für deutsche Staatsanleihen steil an. Jetzt ist es also so weit: statt in der Energiekrise das Energieangebot auszuweiten, gibt es Preisbremsen (die stets Mangel erzeugen) und Gemeinschaftshaftung. Deutschland wird immer mehr eine klassische Abstiegs-Geschichte: erst die Deindustrialisierung durch eine Vodoo-Energiepolitik, dann die Gemeinschaftshaftung durch Eurobonds - die Liraisierung des Euro hat ohnehin schon längst begonnen. Es wird also immer verrückter - und da paßt es wie die Faust aufs Auge, dass mit Ben Bernanke jener Notenbanker den Nobelpreis erhält, der stets Probleme mit Geld zuschütten wollte und dem wir damit wesentlich die Inflation verdanken..

Hinweise aus Video:

1. Deutschland für gemeinsame EU-Schulden gegen die Energiekrise

2. Ben Bernanke gewinnt Wirtschaftsnobelpreis: der Vater der Inflation

3. Gaspreisbremse: Gedanken zu den kuriosen Auswirkungen

Das Video "Eurobonds wegen Energiekrise: Jetzt ist es so weit!" sehen Sie hier..