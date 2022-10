China Matters berichtet Dongguan als Vorderseite bei Chinas Öffnung und Innovation

Beijing, China (ots) - Mit einer weniger als 40-jährigen Geschichte als Stadt

auf Präfekturebene hat Dongguan die Meilensteine der historischen und

wirtschaftlichen Entwicklung Chinas erlebt.



Vor 180 Jahren fand in der Gemeinde Humen in Dongguan der Opiumkrieg statt, ein

epochales Ereignis, das eine wichtige Phase der modernen Geschichte Chinas

markiert. In den 1970er Jahren begann Dongguan seine sprunghafte Entwicklung in

Wirtschaft und Technologie, in Übereinstimmung mit der Reform- und

Öffnungspolitik, die China auf Kurs brachte, als eine wirtschaftliche Supermacht

in Gang kam.