JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric vor Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Elektrokonzern dürfte zwar die Markterwartungen übertreffen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2023 aber rechne er mit einem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft, während der Konsens von einem Anstieg ausgehe. Der kürzerzyklische Teil des Auftragsbestands wie etwa die Aktivitäten im Bereich Wohnungsbau dürfte durch sinkende Auftragseingänge ab dem vierten Quartal unter Druck geraten./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 12:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 12:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,47 % auf 119,0EUR an der Börse Lang & Schwarz.



