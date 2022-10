Glasfaseranschlüsse für weitere über 1.000 Haushalte in Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in Sachsen-Anhalt gesichert/ - DNS NET unterstützt die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in Sachsen-Anhalt

Schönhausen/Barleben/Berlin (ots) - Neben den bereits im Bau befindlichen

Förderprojekten bei den kommunalen FTTH-Netzen baut DNS:NET weiterhin gezielt

weitere Gebiete in Sachsen-Anhalt eigenwirtschaftlich aus. So wurde auch der

lückenlose Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in der

Altmark/Elbe-Havel-Land am 10. Oktober 2022 in Schönhausen durch eine

Kooperationsvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der DNS:NET

gesichert. Die DNS:NET ist Technologiepartner für das Altmarknetz und

unterstützt dabei die Lückenschließung und Nachverdichtung in Verbandsgemeinden

und Städten durch den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau.



Von der Kooperationsvereinbarung profitieren somit die sechs Mitgliedsgemeinden

Kamern, Klietz, die Stadt Sandau (Elbe), Schollene, Schönhausen (Elbe) und

Wust-Fischbeck. Bei der Unterzeichnung im Schönhausener Rathaus stellte

Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold fest: "Ich freue mich sehr,

dass die Bürgermeister der sechs Mitgliedsgemeinden heute dabei sein können, um

gemeinsam die Infrastruktur der Zukunft in Elbe-Havel-Land zu gestalten. Vielen

Dank an die DNS:NET, die unserer touristisch reizvollen Region die

Flächendeckung beim Glasfaserausbau zusagt und zügig umsetzen wird."