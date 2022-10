Orange Bank setzt mit SAS und Neterium ein Echtzeit-Sanktionsscreening um

CARY, N.C., 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Volumen, die Geschwindigkeit und die Komplexität der heutigen Sanktionsscreening-Landschaft erfordern eine besondere Wachsamkeit, die durch erstklassige Analysen und eine Datenorchestrierung, die eine kontinuierliche Überwachung und ein sofortiges Handeln ermöglichen, unterstützt wird. Um diese modernen Anforderungen zu erfüllen, hat sich die in Paris ansässige Orange Bank mit SAS und Neterium zusammengeschlossen, um in der Cloud ein Echtzeit-Sanktionsscreening zu ermöglichen.

„Unsere neu eingesetzte AML-CTF-Plattform, die von SAS und Neterium betrieben wird, erweist sich bereits als bahnbrechend", sagte Veronique McCarroll, Deputy CEO der Orange Bank.

Die Orange Bank hat sich schon immer dafür eingesetzt, sich als innovativen Vorreiter im Bankensenktor zu etablieren, und begann im Jahr 2021 damit, neue Sanktionsscreening-Tools ins Auge zu fassen. Die Umsetzung in Echtzeit würde das Compliance-Team in die Lage versetzen, die Schutzvorkehrungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) der französischen Bank zu stärken. Außerdem wollte die Bank die verschiedenen Tools optimieren, die von ihren Analysten verwendet und verwaltet werden. Das Unternehmen verließ sich bei der Umsetzung seiner Vision auf SAS.

Ein Sanktionsscreening der nächsten Generation erzielen

„Als wir ergänzende Technologien in Erwägung zogen, die der Orange Bank helfen würden, die erforderliche Agilität und Reaktionsfähigkeit zu erreichen, hob sich Neterium von allen anderen Anbietern deutlich ab", sagte Stu Bradley, Senior Vice President of Fraud and Security Intelligence bei SAS. „SAS entschied sich, eine Partnerschaft mit Neterium für die Bereitstellung einer Echtzeit-Sanktionsscreening-Engine einzugehen. Der Grund für diese Entscheidung liegt vor allem bei der Effizienz, Effektivität und Skalierbarkeit der Lösungen von Neterium sowie bei der Erklärbarkeit seiner KI-gesteuerten Entscheidungsfindung."