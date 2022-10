Schnelle Eingreiftruppe, Kommentar zur Gaspreiskommission von Angela Wefers

Berlin (ots) - Mit ihrem Zwischenbericht hat die Gaspreiskommission in der

Energiekrise schnell einen ersten Aufschlag geliefert. Auch wenn die Arbeiten

erst wie geplant Ende Oktober abgeschlossen werden, zeichnet sich schon ab,

wohin die Reise geht. In der Zeit knappen Gases - ausgelöst durch den

Lieferstopp Russlands - helfen derzeit nur massive staatliche Interventionen.

Eine Gaspreisbremse für private Verbraucher, Vermieter und kleinere

Gewerbetreibende braucht Zeit. Sie lässt sich frü­­­­hes­tens im nächsten

Frühjahr realisieren. Aus dem Desaster der inzwischen gekippten Gasumlage dürfte

auch die Kommission die Lehre gezogen haben, dass es sinnvoll ist, zu­nächst die

Machbarkeit - auch nach europäischem Beihilferecht - auszuloten, bevor die

Regierung an ihren Vorhaben herumrepariert.



Die Monate bis zur Einführung einer Gaspreisbremse Anfang März soll eine

Einmalzahlung im privaten und kleineren gewerblichen Sektor als schnelle Hilfe

überbrücken. Die Zahlung über die Gasversorger ist eine Not­lösung. Deutschland

verfügt über kein gesichertes System, Bedürftige direkt zu unterstützen. Sollen

sich Staatsmittel künftig nicht weiterhin über die Breite der Bevölkerung

ergießen, lohnt es, für Sozialmaßnahmen über eine praktikable Lösung

nachzudenken.