Yili startet anlässlich des Internationalen Mädchentags eine Schulungsinitiative zur persönlichen Sicherheit von Mädchen

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - HOHHOT, China, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -

Zur Feier des Internationalen Mädchentags (International Day of the Girl, IDG)

schließen sich die Yili Group, ihre Cute Star-Marke und das "Yili Ark"-Projekt

mit der Western China Human Resources Development Foundation und der China

Foundation for Rural Development zusammen, um die Schulungsinitiative für

persönliche Sicherheit "Let there be love for every Girl" zu starten. Das

Projekt "Yili Ark" wagte nun erstmals den Schritt ins Ausland.



Die Initiative zielt darauf ab, das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen und ein

sichereres Wachstumsumfeld für Mädchen zu schaffen. Die Initiative wurde an

mehreren Schulen im In- und Ausland eingeführt, darunter an Schulen in China,

Myanmar, Indonesien und Thailand, und wird bald über 500 "Yili Safe Campus" in

ganz China verfügen.