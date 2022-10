HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Putin/Ukraine:

"Bomben auf zivile Städte, von denen keine kriegerischen Aktionen ausgehen - das war schon immer ein barbarischer Akt. Dass Wladimir Putin, der Völkerrechtsbrecher, diese perfide Art der Kriegsführung anwendet, sollte nicht weiter verwundern. Eher die Tatsache, dass er trotz erheblicher Rückschläge in den vergangenen Wochen doch nicht zum letzten Mittel greift: Atomwaffen. (...) So schaukelt sich dieser Krieg voran, ohne an ein rechtes Ziel zu geraten. Wie es aussieht, wird Russland ihn nicht gewinnen. Aber wird es ihn verlieren? Moralisch auf jeden Fall - dafür sind die neuerlichen Bomben auf Kiew ein trauriger Beleg. Aber was hat Putin da noch zu riskieren?"/be/DP/he