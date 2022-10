FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag im Sog der international getrübten Börsenlage einige Punkte verlieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 12 221 Punkte. Als wichtig erachtet wird weiterhin die Marke von 12 000 Punkten.

Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets tun sich die Anleger nach einer zuletzt schwankungsreichen Phase derzeit schwer mit der Richtungsfindung. Vor dem am Mittwoch anstehenden Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed und den am Donnerstag fälligen neuesten US-Inflationszahlen dürfte die Stimmung seiner Meinung nach angespannt bleiben, da die Märkte einen weiteren Zinsschritt der Fed um 75 Basispunkte im November befürchten.

Was die Vorgaben betrifft, verwies Hewson vor allem auf die Nasdaq, die am Vorabend ein Zweijahrestief erreicht hatte. Diese sei von Chipaktien nach unten gezogen worden, was er damit begründete, dass die US-Regierung weitere Beschränkungen für Chinas Zugang zu amerikanischer Halbleitertechnologie angekündigt habe. "Diese Abwärtsbewegung scheint sich in einer Schwäche der asiatischen Märkte niedergeschlagen zu haben", so Hewson./tih/stk

Der DAX reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,43 % auf 12.220PKT an der Börse Lang & Schwarz.