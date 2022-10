Am Nachmittag sind einige Reden aus dem Umfeld der US-Notenbank und der EZB zu finden. Zudem steht der Redbook Index an, der die Umsätze der US-Kaufhäuser darstellt.

Die Volatilität dürfte uns also weiter erhalten bleiben, auch wenn ich heute nicht mit so einer großen Bandbreite wie am Montag rechne.

Nach dem XETRA-Schluss notierten die Märkte noch etwas schwächer. Die Wall Street Indizes schafften es nicht in den Plusbereich, sodass wir am Morgen nun auch wieder auf den Bereich der 12.200 im DAX achten sollten - hier schliesst sich dann von Argumentation der Weg zu den ersten Chartbildern der Analyse:

Per Saldo fiel der DAX dann jedoch am Nachmittag im Zuge neuer Jahrestiefs beim Nasdaq wieder zurück und schloss nahezu unverändert:

Etwas Verwirrung machte sich am Montagmorgen bei den DAX-Akteuren breit. Aus der Vorbörse heraus gab es einen Abgabedruck, der den Index tiefer in Richtung 12.000 drückte. Dabei spielten die News aus der Ukraine zunächst eine dominante Rolle.

Reversal im DAX und Rücklauf an 12400 sorgte am Markt für zweigeteiltes Bild: Tagesausblick Chartanalyse am 11.10.2022 zeigt Chancen auf.

