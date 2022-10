Der weltweit bekannte Künstler Diogo Snow stellt in Partnerschaft mit New World die Kollektion „Art Gang“ vor

TORONTO, ONTARIO - 11. Oktober 2022 - Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass der weltbekannte Künstler Diogo Snow am 18. November 2022 seine mit Spannung erwartete NFT-Kollektion mit dem Titel „Art Gang“ herausbringen wird.

Art Gang ist ein generatives NFT-Projekt, das 2.000 NFTs mit unterschiedlichem Seltenheitsgrad umfasst. Jedes NFT wird ein „Pink Punk“-NFT auf Augmented Reality-Basis mit globalen Geo-Pinning-Funktionen enthalten, damit Sie Ihre einzigartige Kollektion überall auf der Welt vorführen können. Die Inhaber dieser NFTs haben Zugang zu Merchandise, internationalen Veranstaltungen, Gewinnbeteiligungen und mehr.

Diogo Neves, der auch unter seinem Künstlernamen D-Snow bekannt ist, ist in São Paulo (Brasilien) geboren und aufgewachsen und wohnt derzeit in Toronto (Kanada). Die Verwendung einer Vielzahl von Materialien wie Sprühfarben, Acrylfarben, Diamantstaub, Drucke und Harz machen seine Bilder einzigartig und eindrucksvoll. Anfang 2019 erhielt Diogo den Auftrag für die Gestaltung eines Wandbilds in der Picasso-Villa in Miami. Das Wandbild diente als Kulisse für das Musikvideo zu „Tempo (feat. Tory Lanez)“ von Mag1k. D-Snow hat bereits zahlreiche Kunstwerke für Prominente wie Drake, Sean Paul, Bad Bunny, Justin und Hailey Bieber, Neymar Jr. und Marken wie die Universal Music Group angefertigt.

Tragbare Art Gang-NFTs von Diogo Snow

Die bestehenden Inhaber von Art Gang-NFTs erhalten Zugang zu weiteren 100 exklusiven tragbaren NFT-Stücken. Die Besitzer der tragbaren Stücke werden in die Art Gang-Gemeinschaft aufgenommen. Einzelheiten werden in der Art Gang-Roadmap bekannt gegeben.

Dieses einzigartige Set besteht aus einer von Weißgold umhüllten Apple Watch von Kilani Jewellery und wird zusätzlich zu allen anderen NFTs, die der Nutzer bereits besitzt, einen generativen NFT anzeigen. Kilani Jewellery ist der offizielle Schmuckpartner des NBA-Teams Toronto Raptors.

„Wir sind begeistert von diesem Projekt. Es war eine langfristige Vision von New World, mit einem Künstler wie Diogo Snow zusammenzuarbeiten und dies mit der Entwicklung eines tragbaren NFT-Projekts zu kombinieren“, sagt Paul Haber, CEO und Chairman des Unternehmens.