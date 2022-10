Fazit

Aufgrund der hohen Volatilität in der aktuellen Handelsspanne sollten Investoren mit gewissen Einstiegsbedingungen arbeiten, im konkreten Fall ließe sich erst oberhalb von 3,615 US-Dollar ein Anstieg an 3,868 US-Dollar effektiv handeln. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV5C8Y zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 160 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 6,91 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 3,492 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,11 Euro ergeben. Größere Risiken liegen jedoch in der Rezessionsangst der Anleger, die weiterhin negativ auf den Kupferpreis durchschlagen könnte.