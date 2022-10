Chi-Biotech führt kostenlose Next-Gen FANSe-basierte Sequenzierungsanalyse-Lösung auf Amazons Cloud-Plattform ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Entwicklung ermöglicht es

Gen-Sequenzierungsunternehmen und Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt,

genaue und effiziente Analysedienste in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig die

gesetzlichen Anforderungen des jeweiligen Landes zu erfüllen, was für das

Gesundheitswesen und die Forschung geringere Kosten und höhere Effizienz

bedeutet.



Chi-Biotech Co. Ltd. ("Chi-Biotech" oder "das Unternehmen") gab bekannt, dass es

nach zweijährigen Bemühungen seine FANSe-basierte Analyselösung der

Next-Generation Sequencing erfolgreich auf Amazon Web Services (AWS)

bereitgestellt hat. Die kostenlose und präzise Lösung ist nun für Kunden

weltweit verfügbar und kann die Kosten erheblich senken und die Wirksamkeit für

die Präzisionsmedizin und die wissenschaftliche Forschung weltweit erhöhen.