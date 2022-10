RBC stuft Puma SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE von 80 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller sollte für das dritte Quartal eine anhaltend gute Umsatzdynamik, aber auch weiter unter Druck stehende Bruttomargen ausweisen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 26. Oktober. Dies begrenze das operative Margenpotenzial. Für 2023 rechnet er mit einer ähnlichen Umsatzentwicklung, aber stärkerem Margendruck. Dadhania hob seine Umsatzprognosen an, senkte aber seine Ergebnisschätzungen. Die Aktienbewertung bewege sich aber bereits auf historisch niedrigem Niveau./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 19:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,06 % auf 46,94EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m