Menlo Park (dts Nachrichtenagentur) - Der Facebook-Mutterkonzern Meta will seine neue VR-Brille, die am Dienstag vorgestellt werden soll, nicht in Deutschland verkaufen. Das bestätigte ein Konzernsprecher dem "Handelsblatt". Der Sprecher sagte: "Der Vertriebsstopp gilt aktuell für alle VR-Geräte, also auch für das neue Headset." Der Technologiekonzern hatte im Jahr 2020 den Verkauf aller VR-Brillen in Deutschland gestoppt. Zuvor hatte Meta die Nutzung von Facebook-Accounts zur Pflicht für die Geräte gemacht.

