FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Papiere von Nordex zeichnet sich am Dienstag eine Erholung ab. Vorbörslich ging es im Tradegate-Handel um drei Prozent auf etwa 8 Euro hoch, nachdem sie am Vortag auf das niedrigste Niveau seit drei Monaten gesunken waren. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte, wurde er Ende September mit der Lieferung von 37 Turbinen für einen Windpark in Polen beauftragt.

Vor einer Woche waren noch zeitweise 9 Euro für die Papiere gezahlt worden, im August in der Spitze sogar noch 11 Euro. Zwar gelten Unternehmen wie Nordex als Gewinner der Energiewende, dies konnte sich in den vergangenen Wochen aber kursmäßig nicht ausspielen. In der Branche sind unter anderem die Sorgen rund um steigende Kosten und höhere Zinsen größer geworden./tih/zb

Die Nordex Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,34 % auf 8,00EUR an der Börse Tradegate.