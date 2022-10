STL vertieft Geschäftsbeziehung zu Vocus und bietet optische Netzwerklösungen für Project Horizon in Australien an

Informationen zu STL – Sterlite Technologies Ltd:

Zu der Vereinbarung sagte Paul Atkinson, CEO von Optical Networking Business, STL : „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Vocus zu stärken. STL arbeitet eng mit Netzwerkentwicklern in Australien zusammen, um den Aufbau fortschrittlicher optischer Netzwerke zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass wir Vocus mit unseren speziell entwickelten optischen Netzwerklösungen bei dieser Einführung unterstützen können und bei der Bereitstellung von schnellen Hochkapazitätsnetzwerken für das Land helfen werden."

Kevin Russell, Group CEO der Vocus Group, kommentierte diese Zusammenarbeit wie folgt: „Project Horizon ist das größte Glasfaserinfrastrukturprojekt von Vocus und wird die erste wettbewerbsfähige Glasfaserverbindung durch die Ressourcenregion Australiens bereitstellen. Das Netzwerk wurde mit einer Übertragungskapazität von 38 Terabits pro Sekunde pro Glasfaserpaar entwickelt. Die optischen Lösungen von STL bieten Vocus einen effizienten Pfad, um zu Wellenlängen mit höherer Kapazität bei geringeren inkrementellen Kosten aufzurüsten und diese zu unterstützen, und sie werden eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung einer schnellen Glasfaserinfrastruktur mit geringer Latenz in Australien spielen."

Als Glasfaserpartner für Project Horizon wird STL die Einführung des Vocus-Netzwerks mit einem hochmodernen Design in Kombination mit einer stark zug- und quetschfesten Kabeltechnologie unterstützen. Die Kabel haben eine Nutzungsdauer von mehr als 30 Jahren, wodurch sichergestellt wird, dass Project Horizont auch unter rauen Umgebungsbedingungen weiterhin eine Konnektivität mit hoher Kapazität durch die westaustralische Region Pilbara bis in die 2050er Jahre bereitstellt.

Mit Project Horizon wird Vocus das erste wettbewerbsfähige Glasfaser-Rückgrat zwischen Perth und Port Hedland bereitstellen, und es ist das erste große Infrastrukturprojekt im Rahmen des 1 Milliarde US-Dollar schweren Investitionsprogramms von Vocus. Bei Abschluss wird Project Horizont die letzte Lücke im nationalen Glasfaser-Rückgrat von Vocus zur Verbindung aller Festlandhauptstädte geschlossen haben. Horizon wird außerdem mit zwei hochleistungsfähigen Unterseekabeln in Port Hedland verbunden sein und den australischen Norden als neuen Knotenpunkt für inländische und internationale Daten etablieren.

MAILAND, Italien, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- STL ( NSE: STLTECH), einer der branchenführenden Integratoren von digitalen Netzwerken, gab heute seine Zusammenarbeit mit der Vocus Group für Project Horizon in Westaustralien bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird STL hochfeste Glasfaserkabel für das Netzwerkerweiterungsprogramm von Vocus zur Vernetzung von Hauptstädten bereitstellen. Diese Vereinbarung stärkt die Beziehung von STL mit Vocus, für das STL zuvor seine optischen Netzwerklösungen, Opticonn , für Netzwerkbauprojekte auf Industriebrachflächen bereitgestellt hat.

STL vertieft Geschäftsbeziehung zu Vocus und bietet optische Netzwerklösungen für Project Horizon in Australien an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer