Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 USD markiert. Doch auch bei BioNTech wachsen die Bäume nicht so schnell in den Himmel. Denn der Kurs verlor in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf 120,16 USD. Der Bereich um die 120,16 USD stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range im Bereich 183,68 USD begrenzt. Der letzte Test dieses Bereichs fand am 5. August 2022 statt. Klammert man die Klage von Moderna gegen BioNTech aus, könnten die Einnahmen aus der neuen Impfkampagne wieder Milliarden USD in die Kassen spülen. In einem möglichen Szenario könnte der Kurs die Seitwärtsentwicklung in der Bandbreite zwischen 120,16 USD und 183,68 USD fortsetzen.

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von BioNTech (WKN SQ1BQH) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich 20.01.2023 durchgehend innerhalb der Knock-out-Grenzen bewegt. Die untere Knock-out-Grenze liegt bei 70,00 USD und die obere Knock-out-Grenze bei 200,00 USD. Gerechnet vom Stand des Scheins am 10. Oktober 2022 um 20.15 Uhr (Briefkurs 8,41 Euro), würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 64,14 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Aktienkurs von BioNTech unter den Supportbereich bei 79,38 USD fällt oder über den Widerstand bei 183,68 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3