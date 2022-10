PEKING (dpa-AFX) - Der Automarkt in China befindet sich auch dank eines Booms bei Elektrofahrzeugen weiter auf Erholungskur. Im September zog die Zahl der verkauften Autos im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 1,95 Millionen an, wie der Branchenverband PCA am Dienstag in Peking mitteilte. Das stärkste Wachstum gab es im Geschäft mit Autos, die zumindest teilweise mit einem Elektromotor betrieben werden. Hier zog der Absatz um 83 Prozent auf 611 000 Stück an.

Der chinesische Hersteller BYD lieferte dabei erstmals mehr als 200 000 Fahrzeuge in einem Monat aus. BYD ist der Marktführer bei Elektroautos in der Volksrepublik. Der US-Elektropionier Tesla erzielte mit etwas mehr als 83 000 Fahrzeugen ebenfalls einen monatlichen Verkaufsrekord, nachdem die Produktionskapazität im Werk in Shanghai hochgefahren wurde.