First Hydrogen begrüßt höhere Zielvorgaben der EU zu Wasserstofftankstellen

Vancouver, British Columbia, 11. Oktober 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) ist optimistisch gestimmt, nachdem der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments für wesentliche Änderungen in Bezug auf Wasserstoffmobilität und -verkehr gestimmt hat. Im Rahmen der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) einigte sich der Ausschuss auf die Zielvorgabe, im Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) entlang des Kernnetzes sowie des Gesamtnetzes, die ganz Europa miteinander verbinden, alle 100 km eine Wasserstofftankstelle zu errichten. Vor kurzem kündigte die Europäische Union Finanzmittel in Höhe von 5,12 Milliarden Euro zur Co-Finanzierung von 135 Verkehrsinfrastrukturprojekten als Teil des TEN-V an. Laut Schätzungen des europäischen Verbandes Hydrogen Europe dürfte die Zahl der Wasserstofftankstellen bis zum Jahr 2030 auf 1.500 anwachsen. Das liegt deutlich über dem ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission, wonach im TEN-V-Kernnetz alle 150 km eine Wasserstofftankstelle installiert werden sollte und damit zu 200 Wasserstofftankstellen führen würde.

First Hydrogen hat vor kurzem seine Expansion nach Deutschland, Benelux, Osteuropa, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien angekündigt, wo das Unternehmen nach Flottenbetreibern für die Testeinsätze seiner leichten Nutzfahrzeuge (LCV) in Europa sucht und unter Vertrag nehmen will. Darüber hinaus werden zur Unterstützung des TEN-V-Kernnetzes und -Gesamtnetzes Möglichkeiten der Errichtung von umweltfreundlichen Wasserstoffproduktionsanlagen sondiert und entwickelt. Das vom Unternehmen angebotene „Wasserstoff-as-a-Service“-Modell ist eine emissionsfreie Ökosystemlösung, die vom Dekarbonisierungstrend der EU profitieren wird.

Afkenel Schipstra, COO von First Hydrogen Energy, meint dazu: „Wir begrüßen die Intensivierung der Maßnahmen des Europäischen Parlaments beim Aufbau einer Infrastruktur zur Senkung des CO2-Ausstoßes. Mit diesem Vorschlag werden bis zum Jahr 2030 rund 1.500 Wasserstofftankstellen zur Verfügung stehen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den bisherigen Zahlen entspricht. Diese Zusage stärkt auch unsere eigene Expansionsstrategie in Europa, die wir vergangene Woche angekündigt haben. First Hydrogen hat nun im Rahmen seiner Aktivitäten auch die Markterschließung in Deutschland, Frankreich, Benelux, Spanien, Italien, Portugal und Osteuropa im Visier. Der EU-Markt macht rund 35 % des weltweiten Marktes für leichte Nutzfahrzeuge aus, und die neuen Pläne der Europäischen Kommission für höhere Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur werden uns dabei unterstützen, Flottenbetreiber für unsere Testeinsätze mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu finden und unter Vertrag zu nehmen.“