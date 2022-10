KIEW (dpa-AFX) - Nach den massiven russischen Angriffen mit Raketen in vielen Teilen der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben auf 19 gestiegen. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden infolge der Einschläge, teilten die ukrainischen Zivilschutzbehörden am Dienstag in Kiew mit. Zuvor war von 14 Toten die Rede gewesen. Es handele sich um vorläufige Zahlen, hieß es.

Neben der ukrainischen Hauptstadt Kiew seien im Land zwölf Gebiete von den russischen Raketenangriffen am Montag betroffen gewesen. Noch etwa 300 Ortschaften seien ohne Strom, hieß es in einer Bilanz am Morgen. In mehr als 3500 Ortschaften sei die Versorgung schon wieder hergestellt, hieß es.

Hunderte Einsatzkräfte sind demnach landesweit dabei, die Folgen der russischen Angriffe zu beseitigen. Russland hatte am Montag Dutzende Raketen auf die Ukraine abgefeuert, darunter auch auf zivile Infrastruktur und vor allem auf Energieanlagen./mau/DP/zb