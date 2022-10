Die Perspektiven der US-Aktienmärkte

Dazu beginne ich mit dem langfristigen Bild. Den folgenden Chart hatte ich hier schon Anfang August gezeigt, als es – wie in der Vorwoche – ebenfalls eine gute Chance für die Bullen gab, nachdem der Kurs nach dem Tief vom Juni wieder in den Langfristtrend seit 2009 zurückkehrte.

die Gegenbewegung der Vorwoche war wohl nur ein Strohfeuer in Form einer veritablen Short Squeeze. Anschlusskäufe blieben aus. Stattdessen gab es zum Wochenende wieder bearishe Signale. Es ist also an der Zeit, die übergeordneten Perspektiven der Aktienmärkte auszuloten.

Doch diese bullishe Umkehr war nicht von Dauer. Der Kurs fiel wieder aus dem grünen Kanal heraus und markierte Ende September ein neues Jahrestief. Und nun sieht es so aus, als wolle der Kurs trotz der Gegenreaktion der Vorwoche doch wieder zurückfallen. Damit droht ein Bruch der Unterstützung durch das Hoch vom Sommer 2020, an welcher der S&P 500 in der Vorwoche wieder nach oben drehte (siehe Pfeil). Danach könnte er bis an das Vor-Covid-Top zurückfallen (dicke grüne Linie).

Aus charttechnischer Sicht bliebe dabei die übergeordnete Aufwärtstendenz intakt, solange der Kurs oberhalb der gestrichelten Parallellinie zu dem grünen Trend bleibt. Doch es ist natürlich unbefriedigend, bis dahin zu warten.

Die kurz- und mittelfristige Lage

Werfen wir daher einen Blick auf die kurz- bzw. mittelfristige Lage:

In diesem mittelfristigen Tageschart der vergangenen gut 12 Monate habe ich den Langfristtrend seit 2009 mit den dicken grünen Linien markiert. Deutlich ist der Kampf zwischen Bullen und Bären um dessen Unterkante zu erkennen: Mehrfach wurden dort Zwischenhochs und -tiefs gebildet oder diese Linie mit Kurslücken übersprungen.

Vorerst scheinen die Bullen den Kampf verloren zu haben. Seit dem Oktoberhoch hat sich ein steiler Beschleunigungstrend (schwarze Linien) gebildet, von dem der Kurs in der Vorwoche abgeprallt ist. Dabei hat sich eine bearishe Inselumkehr gebildet (gelbe Ellipse), also ein Kursbereich, der durch zwei deutliche Kurslücken von den Kursen zuvor und danach abgesetzt ist.

Eine solche Inselumkehr ist eine kurzfristige Umkehrformation. Ihr Kursziel ist der Beginn der vorangegangenen kurzfristigen Bewegung – in diesem Fall also das Jahrestief. Aufgrund der Dynamik des Rückfalls seit August sowie der der jüngsten bearishen Signale ist jedoch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der rote Kanal nach unten gebrochen wird. Dann wäre, wie gesagt, das Vor-Covid-Top das nächste kurzfristige Kursziel für den S&P 500.