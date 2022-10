Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 vergleicht die Pensionssysteme weltweit und zeigt die wichtigsten Herausforderungen beitragsorientierter Pensionspläne auf Frankfurt (ots) - Deutschland belegt in diesem Jahr in der Gesamtbewertung des Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022 (MCGPI) Rang 17 (unverändert 67.9 von maximal 100 Punkten). Das isländische Altersversorgungssystem führt die Liste erneut an, während die Niederlande und Dänemark den zweiten bzw. dritten Platz belegen. Da sich immer mehr Arbeitgeber von leistungsorientierten Plänen verabschieden, werden in der Studie auch die Herausforderungen und Chancen untersucht, die sich aus der weltweiten Verlagerung hin zu Defined Contribution-Plänen bzw. zu den in Deutschland weit verbreiteten beitragsorientierten Plänen ergeben, bei denen der Einzelne tendenziell mehr finanzielle Verantwortung trägt.

Dr. David Knox, Senior Partner bei Mercer und Hauptautor der Studie, betont die Bedeutung solider Ruhestandsregelungen angesichts der wachsenden ökonomischen und geopolitischen Risiken. "Auch wenn die notwendigen Reformen Zeit und sorgfältige Überlegungen erfordern, müssen die politischen Entscheidungsträger alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Altersversorgungssysteme unterstützt, entwickelt und gut reguliert werden", so Dr. Knox.



In der Gesamtbewertung liegt Deutschland wie im vergangenen Jahr bei 67.9 Punkten. Beim Sub-Index Angemessenheit erreicht Deutschland 80.5 Punkte und beim Faktor Integrität sehr gute 80.9 Punkte, beim Faktor Nachhaltigkeit allerdings nur 44.3 Punkte. "Der MCGPI zeigt erneut, dass das Altersversorgungssystem in Deutschland insgesamt positiv bewertet wird und unser Rentensystem in den Bereichen Angemessenheit und Integrität weiterhin stabil ist. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit besteht bei uns in Deutschland nach wie vor Nachholbedarf. Die - zumindest partielle - Ausfinanzierung unserer gesetzlichen Rente und vor allem unserer betrieblichen Systeme würde dies erheblich verbessern", erklärt Norman Dreger, CEO bei Mercer Deutschland. "Außerdem sollte die Beteiligung an der betrieblichen Altersversorgung erhöht werden, denn nur so kann gewährleistet werden, dass das System auch in Zukunft stabil finanzierbar und somit nachhaltig bleibt", so Dreger.