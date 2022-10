Am Vortag waren Aktien aus dem Chemiesektor, der als besonders energieintensiv gilt, noch von den Vorschlägen der Expertenkommission Gas und Wärme angetrieben worden. An der Dax-Spitze waren Covestro letztlich um 8,2 Prozent angezogen und BASF um mehr als sechs Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag in der deutschen Chemiebranche spürbare Euphorie wegen der Vorschläge zur Gaspreisbremse wird am Dienstag schon wieder gedämpft. Eine pessimistisch klingende Branchenstudie von Morgan Stanley kostete die Aktien wieder einen Teil der üppigen Vortagsgewinne.

