Steigende Zinsen und Eskalation in der Ukraine verunsichern

Eine Ausweitung des Konflikts und ein Mithineinziehen anderer Staaten und Nato-Ländern als wohl schlimmstes Szenario kann leider zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen werden. All dies verunsichert die Anleger massiv. Um unter diesen Umständen Investitionslaune aufkommen zu lassen, muss schon einiges passieren. Für den heutigen Handelstag steht im Deutschen Aktienindex der Test der Unterstützung bei 12.200 Punkten an. Sollte diese nicht halten, könnte im Wochenverlauf das Jahrestief erneut angelaufen werden.

Spätestens seit der drohenden Insolvenz des Riesenkonzerns Evergrande weiß man, wie es um den Bauboom in China und die gesamte Branche bestellt ist. Große Hedgefonds wetten deshalb in großem Stil gegen den chinesischen Immobilienmarkt. Ihre Short-Positionen betrugen Ende September mehr als vier Milliarden Dollar. Die Strategie in Zeiten wirtschaftlicher Anspannung dahinter ist klar. Was im Erfolgsfall allerdings schwerer wiegen sollte, ist der ausgelöste Wellen-Effekt, wenn der Sektor massiv in Schieflage kommt. Nicht nur, dass dann China ein Problem hätte. Auch für die globalen Finanzmärkte stünde einiges auf dem Spiel – ein Risiko, das viele Investoren noch nicht auf dem Zettel haben dürften.