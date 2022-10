Es bleibt stürmisch

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche ein kräftiges Auf und Ab verzeichnet und dank kräftiger Auftaktgewinne auf Wochensicht ein Plus verzeichnet. Dieses war allerdings wie geschrieben ausschließlich den Kurssteigerungen am vergangenen Montag und Dienstag zu verdanken, als schwächere US-Konjunkturdaten noch die Hoffnung der Anleger auf einen moderateren Straffungskurs der US-Notenbank Fed geschürt hatten. Einen ersten deutlichen Dämpfer erhielten dahingehende Spekulationen bereits am Mittwoch durch einen besser als erwartet ausgefallenen Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP, spürbare Kursverluste waren die Folge. Am Freitag fiel dann auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht robuster aus als prognostiziert und machte die Annahme, die Fed könnte das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung zurücknehmen, deutlich unwahrscheinlicher.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.