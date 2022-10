Es sind nicht die Aktienmärkte, sondern die zum Teil dramatischen Entwicklungen der Anleihemärkte mit einer Art "globalem Margin Call", die die US-Notenbank zum Umsteuern zwingen werden. Mit dem globalen Margin Call sind nämlich die Refinanzierungen der Staaten gefährdet, hinzu kommt, dass viele Investoren im Anleihemarkt wie Pensionskassen in Schieflage geraten durch die derzeitigen Entwicklungen (wie zuletzt in Großbritannien). Angesichts des Stress beschließt die Bank of England heute eine Ausweitung ihrer Anleihekäufe - gestern zeigte sich Fed-Vize Brainard ziemlich besorgt über die Lage, betonte aber gleichzeitig, dass die Bekämpfung der Inflation im Vordergrund stehe. Dennoch: die Fed wird umsteuern wegen den Anleihemärkten - zuvor dürften die Aktienmärkte aber noch auf neue Tiefs fallen..

Hinweise aus Video:

1. Verwerfungen an den Anleihemärkten – QT-Pläne der Fed in Gefahr?

2. Cathie Wood mit Offenem Brief an die Fed – Warnung vor Fehlern

3. Hugh Grant: The Fed Doesn't Know What It's Doing

Das Video "Der globale Margin Call und die Fed!" sehen Sie hier..