thermondo gewinnt erfahrene Manager für weitere Wachstumsphase (FOTO)

thermondo stärkt zum 4. Oktober sein C-Level mit Madhu Nori (Yoti, SoftBank,

Yahoo!) auf der Position des Chief Product Officers

René Bretschneider (adidas) ist seit Februar Chief People & Sustainability

Officer

Dr. Gerke Gersema wurde im Mai zum Chief Operating Officer und Sandra Raßfeld

im Juli zum Chief Strategy Officer befördert

Dr. Richard Lucht (FGS Global) übernimmt seit Juni die Position des VP

Communications & Brand

thermondo-Gründer und CEO Philipp Pausder: "thermondo wächst und

professionalisiert sich auf jeder Ebene - so auch unser Management Team, das

jetzt die nächste Wachstumsphase gestaltet."



Seit Beginn des Jahres hat thermondo, Deutschlands größter Heizungsinstallateur,

sein Management-Team um fünf Positionen erweitert und stellt damit die Weichen

für weiteres Wachstum. Mit Madhu Nori als CPO und René Bretschneider als CPSO

gewinnt das Wachstumsunternehmen in 2022 zwei erfahrene Manager auf zentralen

Positionen.





Philipp Pausder, Gründer und CEO von thermondo: "Wir haben dieses Jahr eine neueWachstumsphase für thermondo eingeleitet. Mit neuer Brand, einem neuen undgrößeren Büro in Kreuzberg und vor allem mit dem Launch der Wärmepumpe zur Mietehaben wir wichtige Meilensteine auf unserem Weg zum Partner für klimaneutralesWohnen erreicht. Wir sind heute grüner, größer und hungriger als je zuvor. Unddas trifft auch auf unsere Management-Mannschaft zu. Mit jeder Position habenwir uns noch professioneller aufgestellt und arbeiten mit Hochdruck daran,10.000 Wärmepumpen bis Weihnachten 2023 zu verbauen.Madhu Nori, Chief Product Officer zum 4. OktoberMadhu Nori hat zum 4. Oktober die Position des Chief Product Officer übernommen.Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Top-Management von High-Tech Unternehmen ausdem Telekom-, Mobile- und Digital-Sektor verantwortet er nun bei thermondo dasZusammenwirken von Hard- und Software. Damit definiert er die Product-Roadmapund ist für die Softwarelösungen, Margen und Preise verantwortlich und verbindetso die Kundenbedürfnisse mit den Geschäftszielen.Madhu Nori leitete vor thermondo für sechs Jahre beim Digital Identity StartUpYoti als CPO ein Team von über 130 Mitarbeitern aus den Bereichen Produkt, Tech,Design und Business Intelligence. In den vergangenen zwölf Monaten war erzusätzlich Chief Commercial Officer und für die Expansion von Yoti in die USA,Kanada und APAC verantwortlich.Vor Yoti war Madhu Nori Mitgründer und CEO eines Joint Venture zwischen SoftBankCorp, Yahoo! Japan und der Bharti Group mit Sitz in Delhi. Zu Beginn seinerKarriere verbrachte er über ein Jahrzehnt in den USA, wo er für eine Reihe von