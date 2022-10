Rekordernte 99 100 Tonnen Speisekürbisse im Jahr 2021 in Deutschland geerntet / Anbaufläche binnen zehn Jahren fast verdoppelt

WIESBADEN (ots) - Herbstzeit ist Kürbiszeit. Ob in Suppen, als Auflauf oder

Halloween-Dekoration: Die orangefarbenen Früchte erleben einen anhaltenden Boom.

99 100 Tonnen Speisekürbisse wurden im Jahr 2021 in Deutschland geerntet - das

waren 14,0 % mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, lag die Erntemenge damit auf dem höchsten Wert seit dem Jahr 2006, in

dem die Erntemengen von Speisekürbissen erstmals erfasst wurden. Betrachtet man

die Veränderung in den vergangenen zehn Jahren, so stieg die geerntete Menge

gegenüber dem Jahr 2012 (69 000 Tonnen) um 43,6 % und gegenüber dem bisherigen

Rekordjahr 2017 (92 200 Tonnen) um 7,4 %.



Anbaufläche binnen zehn Jahren fast verdoppelt