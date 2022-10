Manganese X Energy meldet Bohrprogramm für den Herbst - von entscheidender Bedeutung für die Vormachbarkeitsstudie im Manganprojekt Battery Hill

Montreal, Quebec, Kanada, 11. Oktober 2022 – Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB:9SC) (OTC:MNXXF) („Manganese X“, „MN” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen für die Vormachbarkeitsstudie den Start eines Infill- und Step-out-Bohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, plant. Die Ausschreibung für das geplante Bohrprogramm läuft bereits, wobei der Start zunächst für Ende Oktober 2022 angesetzt ist.