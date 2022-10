BelWertV-Novelle Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer zeitgemäßen Immobilienbewertung

Berlin (ots) - vdp begrüßt Änderungen, sieht aber weiteren Optimierungsbedarf



Die am Freitag vergangener Woche von der BaFin veröffentlichte Novelle der

Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) wird vom Verband deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) in weiten Teilen begrüßt, aber in Teilaspekten als noch

nicht ausreichend angesehen. "Für eine Novellierung der BelWertV war es höchste

Zeit. Insgesamt führen die vorgenommenen Anpassungen zu verbesserten

Rahmenbedingungen für die Beleihungswertermittlung. Damit ist ein wichtiger

Schritt auf dem Weg zu einer zeitgemäßen Immobilienbewertung zurückgelegt. Wir

danken der BaFin für die Offenheit, das Thema nun anzugehen", betonte

vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Gleichzeitig merkte er an, dass nicht

alle Chancen zur notwendigen Erneuerung genutzt worden seien und dass die

Neuregelung weiteren Optimierungsbedarf aufweise.



Erleichterungen im Kleindarlehensgeschäft positiv