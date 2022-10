Jahresprognose haltbar, doch lassen hohe Inputkosten und neuer Wettbewerb keinen Margenanstieg mehr in 2023 erwarten



STEICO wird Mitte Oktober den Q3-Bericht vorlegen. Wir gehen davon aus, dass das dritte Quartal zufriedenstellend verlief und sich das Unternehmen weiter auf Kurs zum Erreichen der Jahresziele befindet (Umsatz: > +20% yoy; EBIT-Marge: 13-15%). Angesichts vermutlich längerfristig hoher Energie- und Inputkosten sowie einer nachteiligen Entwicklung im Wettbewerbsumfeld passen wir jedoch unsere Margenerwartungen für 2023 ff. an.



Anhaltendes Wachstum wahrscheinlich: STEICO ist über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen (CAGR 2012-21: 11,4%) und konnte die Dynamik durch den Ausbau der Kapazitäten und eine hohe Preissetzungsmacht (z.T. Kontingentierungen im Absatz) zuletzt sogar noch steigern (H1/22: +27,1% yoy; CAGR 2017-22e: 15,9%). Für 2022 bekräftigte der Vorstand nach H1 die Wachstumsprognose von +20% yoy, was STEICO schon bei einer in H2 abflauenden Dynamik von +13,4% yoy gelingen würde. Wir halten das Umsatzziel trotz der jüngsten Meldungen des Bauhauptverbands über einen Einbruch der Wohnungsbauaufträge (real -21% yoy) und -umsätze im Juli (real -11% yoy) für haltbar, zumal STEICO in 2022 bereits erfolgreich Preisanpassungen vorgenommen hat und neue Dämmplatten-Kapazitäten mit einem Erlöspotenzial von > 45 Mio. Euro p.a. an den Start bringt. Hinzu kommt, dass der enorme Anstieg der Energiekosten Investitionen in die Gebäudedämmung und energetische Sanierungen für Immobilienbesitzer umso erstrebenswerter macht und die Nachfrage nach wesentlichen Teilen des STEICO-Produktportfolios stützen sollte. Wir sehen die Voraussetzungen für anhaltendes Wachstum daher weiterhin gegeben und halten unsere Umsatzprognose für 2022 sowie die mittelfristige Erwartung (CAGR 2022-25e: 11,2%) für realistisch, womit wir eine sich verringernde Dynamik u.E. ausreichend abbilden.



