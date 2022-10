About You wurde 2013 gegründet und ist seit Juni vergangenen Jahres an der Börse notiert. Der Ausgabepreis hatte damals 23 Euro je Anteil betragen. Für die Anleger war der Börsengang ein Flop, auch wenn der Kurs in den ersten Handelstagen bis auf fast 27 Euro geklettert war. Seitdem ging es für das Papier aber fast stetig nach unten - bisheriger Tiefpunkt waren die Ende September erreichten 4,77 Euro. Aktuell ist das Unternehmen rund eine Milliarde Euro wert./gl/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler About You hat die Anleger am Dienstag mit endgültigen Quartalszahlen sowie den angekündigten Kostensenkungen nicht überzeugt. Mit einem Minus von knapp drei Prozent auf 5,88 Euro knüpften die Aktien an den gestrigen Rückschlag nach einer mehrtägigen Erholung an und zählten zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index SDax .

AKTIE IM FOKUS About You sacken weiter ab nach endgültigen Zahlen

