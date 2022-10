Einnahmen des Gesamthaushalts im ersten Halbjahr deutlich gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Einnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts sind im ersten Halbjahr diesen Jahres gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um rund zwölf Prozent auf 841,4 Milliarden Euro gestiegen. Derweil gingen die Ausgaben leicht zurück - und zwar um ein Prozent auf 874,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Daraus ergibt sich ein deutlicher Rückgang beim kassenmäßigen Finanzierungsdefizit auf 32,9 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor - also im ersten Halbjahr 2021 - hatte dies noch 131,1 Milliarden Euro betragen.

Der öffentliche Gesamthaushalt umfasst die Kernhaushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände und der Sozialversicherung sowie alle Extrahaushalte des Bundes, der Länder sowie der Kommunen und der Sozialversicherung.