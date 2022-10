Künstliche Intelligenz soll Gutes bewirken / 2000 Führungskräfte aus aller Welt bei der IESE Business School München (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Künstliche Intelligenz soll Gutes bewirken. "ArtificialIntelligence: Using your power for good", darüber diskutierten 2000 Alumni derIESE Business School in München mit weltweit renommierten Vordenkern, Expertenund Praktikern. "Künstliche Intelligenz kann helfen, gesellschaftliche Problemezu lösen. Wirtschaft kann eine Kraft sein, die Gutes bewirkt", so IESE-DeanProf. Franz Heukamp. IESE-Alumni, insgesamt 54.000, finden sich in denFührungsetagen weltweit operierender Unternehmen und Institutionen. IESE bietetakademische Zusatzausbildung für Führungskräfte auf höchstem internationalemNiveau und ist die einzige internationale Top-Business-School mit einem Campusin Deutschland.Im Science Congress Center in Garching bei München war man sich einig:Künstliche Intelligenz formt Einzelne ebenso wie Organisationen, Märkte undGeopolitik - und stellt uns vor komplexe ethische Herausforderungen. Während diekünstliche Intelligenz lange Zeit nicht hielt, was sie versprach, beginnt sienun zu liefern. So zahlreich und vielfältig wie ihre Anwendungen sind auch ihreAuswirkungen. Künstliche Intelligenz wird einen wachsenden Einfluss auf denEinzelnen haben, im Privat- und Berufsleben - als Kunde, dessen Daten gesammeltwerden, und als Angestellter, der an einem datengesteuerten Arbeitsplatzarbeitet. "Der IESE Business School geht es nicht nur um den wirtschaftlichenErfolg eines Unternehmens, es geht ebenso darum, wie der Erfolg erzielt wird -der Mensch steht im Vordergrund", so der Münchner Geschäftsführer Dr. MichaelWinkler.KI wird von Daten gespeist, der Großteil stammt von Kunden - was unmittelbarFragen des Datenschutzes aufwirft. Unternehmen müssen sicherstellen, dass diePrivatsphäre respektiert wird und an Vertrauen, Fairness, Transparenz undErklärbarkeit arbeiten. Einen herzlichen Willkommengruß an "eine der bestenBusiness Schools der Welt" überbrachte im Namen der Staatsregierung BayernsDigitalministerin Judith Gerlach. "KI wird unsere Zukunft formen." Bayern treibedie Digitalisierung für Bürger:innen und Unternehmen gleichermaßen voran. "NeueTechnologien etablieren sich nur dann langfristig, wenn ihnen vertraut wird", soJudith Gerlach. "Digitale Transformation findet mit oder ohne uns statt - wir inBayern gestalten sie mit."Manager müssen KI verstehen, aber nicht zwingend Technologie-Freaks sein. "Manmuss ständig über Technologien informiert sein, KI ist eine davon", soSAP-Chefentwickler Jürgen Müller. Aber es gehe über technologische Kompetenzen