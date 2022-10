Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Berlin (ots) - Ein erfolgreicher Exit mit Signalwirkung: Pollen StreetCapital erwirbt einen Mehrheitsanteil an PAIR Finance(https://www.pairfinance.com/) , der führenden KI-basiertenDigital-Collection-Plattform im DACH-Raum aus Berlin. Die Gründungsinvestorenhttps://yabeo.de/ und finleap, die PAIR Finance in den vergangenen Jahren mitzum profitablen Marktführer aufgebaut und den erfolgreichen Exit maßgeblichvorangetrieben haben, verkaufen wesentliche Anteile im Zuge dieser Transaktion.Mit PAIR Finance hat ein deutsches Digitalunternehmen eindrucksvoll bewiesen,wie mit Kapitaleffizienz, Skalierung sowie einer einzigartigen Technologiedynamisches Wachstum und Profitabilität erreicht werden können: Unter derFührung von Gründer und CEO Stephan Stricker, der das Unternehmen 2016 gegründethat, konnte PAIR Finance mehr als 350 wachstumsstarke und erstklassige Kunden inverschiedenen Branchen gewinnen. PAIR Finance, das seit 2019 profitabelarbeitet, ist klarer Marktführer im digitalen Inkassomarkt und das dank einerhochdifferenzierten, KI-gesteuerten Plattform. Die Technologie des Unternehmensbasiert auf künstlicher Intelligenz und Einsatz von Erkenntnissen aus derVerhaltensforschung. Der Fokus liegt dabei darauf, für Unternehmen eineneffizienteren Zahlungs- und Inkassoprozess zu schaffen, bei dem die positiveKundenerfahrung und der Erhalt der langfristigen Kundenbeziehung im Vordergrundstehen.Ziel ist die europäische Marktführerschaft im digitalen InkassoMit dem nun erfolgten Verkauf an die renommierte Private-Equity-GesellschaftPollen Street Capital soll nun die nächste Wachstumsstufe erreicht werden: Zielist es, europäischer Marktführer zu werden. Wachstumschancen ergeben sich fürPAIR Finance nach der jüngsten erfolgreichen Auslandsexpansion nach Österreich,aber auch noch im Heimatmarkt: Mehr als 60 Milliarden Euro an offenenForderungen gibt es in Deutschland und der Markt der Inkassoanbieter isttraditionell sehr kleinteilig.Stephan Stricker, Gründer und CEO, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Wirsind stolz darauf, mit Pollen Street einen starken internationalen PrivateEquity Investor gewonnen zu haben. Während der jüngsten gesamtwirtschaftlichenUnsicherheiten sind wir eindrucksvoll gewachsen und haben uns als zuverlässigerPartner für Verbraucher*innen und für unsere Kund*innen positioniert. DiesePartnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Geschichte vonPAIR Finance und zeigt das Vertrauen in unser Unternehmen und unsere