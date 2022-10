Coway erhält drei Auszeichnungen bei den Good Design Awards 2022

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- 2022 markiert das 16. Jahr in Folge, in dem Coway bei den Good Design Awards

gewonnen hat



Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", wurde beim Good Design Award

2022 als "Gewinner" für drei Haushaltsgeräte ausgezeichnet.



Die Good Design Awards, die vom Japan Institute of Design Promotion (JDP)

veranstaltet werden, gehören neben dem iF Design Award, dem Red Dot Design Award

und IDEA zu den renommiertesten internationalen Designwettbewerben.