Techafull, Europas erste digitale islamkonforme Versicherung, geht in Deutschland an den Start

Berlin (ots) - Versicherungsunternehmen will Pionier unter den Islamic

Insurtechs (digitale islamkonforme Versicherungen) in Europa werden und bringt

erste Police auf den Markt



Die Neova Techafull GmbH wurde im November 2021 gegründet, um erstmals in Europa

digitale, islamkonforme Versicherungsleistungen anzubieten. Jetzt geht das

Unternehmen in Deutschland auf den Markt. Kunden bietet der Versicherer eine

einfache Möglichkeit, Policen online auf der Website http://www.techafull.com

abzuschließen.