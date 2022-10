Projekt RailChain HPI und Partner bringen die Blockchain auf den Zug (FOTO)

Potsdam (ots) - Viele denken bei der Blockchain an Kryptowährungen - dabei

können Distributed-Ledger-Technologien auch bei der Digitalisierung des

Bahnsektors eine wichtige Rolle spielen, wie das Forschungsprojekt RailChain

(https://railchain.berlin/) zeigt. Ziel des dreijährigen Verbundprojekts war es,

fälschungssichere digitale Identitäten und Datenaufzeichnungen für den

Bahnbetrieb zu evaluieren. Dafür wurde analog zu heute auf Zügen verbreiteten

Blackbox, offziell "Juridical Recorder" genannt, eigens ein sogenannter

"Juridical Blockchain Recorder" (JBR) entwickelt. Dieser JBR erlaubt es, die in

verteilten Systemen entstehenden Daten sicher in Echtzeit in den Zügen zu

protokollieren.



Maßgeblich zum Erfolg von RailChain beigetragen hat das Expertenteam vom

Fachgebiet Betriebssysteme und Middleware am Hasso-Plattner-Institut (HPI) unter

Leitung von Professor Andreas Polze. Insbesondere durch die Integration von

zukünftigen Fahrzeug-Technologien und Vermessung in Labor, Simulation und Feld,

sowie bei der Entwicklung eines leistungsfähigen Demonstrators und

zukunftsweisender Konzepte für eine zugseitige Daten-Middleware, die über das

Protokollieren von Fahrdaten hinausgeht.