Die Sanktionen gegen Russland betreffen auch hiesige Anleger: seit Anfang März ist der Handel mit Hinterlegungsscheinen russischer Aktien ausgesetzt. Heißt: wer in sogenannte Depository Receipts (DR) – Zertifikate, die an ausländischen Börsen stellvertretend für die eigentlichen Aktien gehandelt werden – von Unternehmen wie Gazprom, Lukoil oder Sberbank investiert hat, kommt nicht mehr an sein darin angelegtes Geld. Die einzige Möglichkeit, die Anleger seither hatten, war, ein Depot in Russland zu eröffnen, und ihre DRs darüber in Aktien zu tauschen. Eine Option, die für das Gros kaum in Frage kam und bei vielen die Sorge vor einem Totalverlust ihrer Gelder schürte.

Doch jetzt ist ein Hoffnungsschimmer in Sicht. Denn die europäische Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream hat Ende letzter Woche angekündigt, dass sie für DRs von Gazprom und Sberbank wieder Umwandlungsanträge in Originalpapiere annehmen will. Allerdings ist dieses Angebot an zwei Bedingungen geknüpft: Erstens, muss ein entsprechender DR-Agent den Umtausch unterstützen. Dabei handelt es sich in der Regel um amerikanische Banken, welche die Originalaktien verwahren und stattdessen ADRs ausgeben – American Depository Receipts. Zudem muss der Umtausch bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, da die russische Zentralverwahrstelle NSD andernfalls wieder Gebühren für die Übertragung russischer Aktien auf/von DR-Agenten-Depots erheben könnte. Derzeit sind diese ausgesetzt.